AK Parti Mardin İl Başkanı ve Yönetimi Görevden Alındı

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ve il yönetimi, görevden alındı. AK Parti İl Başkanlığı'na 8 ay önce atanan Eri'nin Genel Merkez tarafından il yönetimi ile birlikte istifasının istendiği öğrenildi.

Mardin İl Yönetimi ile birlikte istifasını veren Nihat Eri, sosyal medyadan il yönetimiyle çekilen fotoğrafını 'AK Parti Mardin İl Başkanlığı binasından il başkanı sıfatıyla son çıkışım. Allah hayırlara vesile kılsın' notuyla paylaştı. Nihat Eri, Mardin'de AK Parti kurucu başkanı olarak görev yapmış, 2002- 2007 yıllarında Mardin'den AK Parti milletvekilli olarak seçilmişti.

- Mardin