AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç Açıklaması

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Mardin'de kazandığımız 5 ilçede tüm personel ve kurumlarımızla halkımıza yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

Kılıç, beraberinde İl Teşkilat Başkanı Önder Duyan, Medya ve Tanıtım Başkanı Mehmet Beşir Güneş ile Anadolu Ajansı (AA) Mardin bürosunu ziyaret etti.

AA Mardin Muhabiri Halil İbrahim Sincar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kılıç'a AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kılıç ise, AK Parti'nin Mardin'de yürüttüğü çalışmalara değinerek, "Mardin'de kazandığımız 5 ilçede tüm personel ve kurumlarımızla halkımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Bu yardımlar kapsamında seçim döneminde vermiş olduğumuz sözlerin büyük bir kısmını ya tamamladık ya da o projeler kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarda bize manevi destek sunan basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA