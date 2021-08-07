AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Şire Pazarı'nda kayısı üreticileriyle bir araya geldi
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AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Şire Pazarı'nda kayısı üreticileriyle bir araya geldi

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Şire Pazarı'nda kayısı üreticileriyle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Şire Pazarı'nı ziyaret ederek kayısı üreticileri ve tüccarlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Şire Pazarı'nı ziyaret ederek kayısı üreticileri ve tüccarlarıyla bir araya geldi.

Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya'da ticari hayatın merkezinde yer alan Şire Pazarı'nı ziyaret eden Çalık, burada kayısı üreticileri ile kayısı tüccarlarını dinledi.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8,5 milyonunun kentte yetiştiğini, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisinin kuru kayısı alımını geçen yıl gerçekleştirdiğini bildiren Çalık, 50 bin ailenin kayısıdan geçimini sağladığına dikkati çekti.

Son 10 yılda kentten yapılan 1 milyon 45 bin ton kayısı ihracatına karşılık, yaklaşık 3,5 milyar dolar gelir elde edildiğini hatırlatan Çalık, "Malatya'dan yıllık ortalama 80- 85 bin tonluk kuru kayısı ihracatı yapılmakta ve bu sayede ülke ekonomimize 300 milyon dolar gelir kazandırılmaktadır. Bu da dünyanın en kaliteli kayısının bu topraklarda yetiştiğinin bir göstergesidir. Malatya, kayısıyı katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

TMO'nun kuru kayısı alımına başlamasıyla birlikte fiyatlarda da istikrarlı bir sürece girildiğine dikkati çeken Çalık, kayısı üreticilerinin emeğinin ve alın terinin artık yerde kalmadığını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Şire Pazarı'nda kayısı üreticileriyle bir araya geldi - Haberler
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