AK Parti'li Ömer Çelik, Adana'daki orman yangınından etkilenenlerle bir araya geldi Açıklaması
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AK Parti'li Ömer Çelik, Adana'daki orman yangınından etkilenenlerle bir araya geldi Açıklaması

AK Parti'li Ömer Çelik, Adana'daki orman yangınından etkilenenlerle bir araya geldi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu, yangından etkilenenlerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu, yangından etkilenenlerle bir araya geldi.

Çelik, beraberinde milletvekilleri ve diğer ilgililerle, ilçede 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla görüştü. Çelik, evi hasar görenlerin ihtiyaçlarını sordu, sorunlarını dinledi.

Çelik, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

AK Parti'li yetkililerin afet bölgelerine ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Çelik, "Allah beterinden saklasın, bir daha yangın felaketi vermesin. Türkiye'nin her tarafında bu ara böyle bir sıkıntı yaşadık. Yangınlar ve seller oldu, üst üste bir sürü afet günleri geldi. Allah beterinden korusun elimizden geleni hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz insan canı kaybı olmamasıdır ama tabii ki ağacın da hayvanın da canı var. 'Keşke onları da kaybetmeseydik' diyoruz." dedi.

Çelik, afetlerde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara şifa dileğinde bulunarak, "İlk aşamada kalacak yeri olmayanlar için çadırın temin edilmesi, yiyecek zincirinde bir aksama olmaması için gayret sarf edildi. Ormancılarımız, AFAD, Kızılay hepsi sizinle beraberdi. Jandarmamız hep sizinle beraber. Polisimiz, tüm arkadaşlarımız gayret içinde uğraştılar." dedi.

"Afet bölgesi ilanıyla yanan yerlerin yapılması daha hızlı olacak"

Zaman zaman bazı ziyaretlerinde vatandaşların kendisine "Biz burada yabancılar görüyoruz. Acaba ormanları bunlar mı yakıyor? Bunlara karşı tedbir alalım mı?" diye konuştuklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"O zaman muhtarlarımıza da söyledim. Jandarma burada. Herhangi bir şeyden şüphelendiğinizde yapacağınız iş hemen jandarmayı aramak. Hiç kimse kendi kendine iş yapmasın. Devlet sizin için var. Jandarmadaki kardeşlerimiz sizin evlatlarınız. Söylediğinizde 1 dakika sonra sizin yanınızdalar. Polis kardeşlerimiz aynı şekilde ilgililer. Bir eksik, gedik, yanlış olduğu zaman zaten AFAD'a, Kızılaya söyleriz. Kaymakam Bey tüm bu ihtiyaçların takibi konusunda ellerinden geleni yapıyor ama yine bir eksik olduğu zaman ona ulaşın. İlçe başkanı arkadaşlarımız var, muhtarlar var, zaten kadın kolları, diğer teşkilatlardaki arkadaşlarımız buralardan ayrılmayacaklar. İnşallah en kısa zamanda toparlayacağız. Cumhurbaşkanı'mız buraları 'afet bölgesi' ilan etti. Dolayısıyla o yanan yerlerin yapılması daha hızlı olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bunla ilgili çalışıyor. Bakanlarımızın çoğu afet bölgelerinin toparlanmasıyla gayret sarf ediyor, uğraşıyorlar. Bundan sonrasında yanan yerlerin tekrar inşası, o meselelere odaklanacağız."

Çelik, yörede baz istasyonlarından kaynaklı iletişim sorunu yaşandığına dair kendisine bilgi verildiğini belirterek, "Onlarla ilgili olarak ilk aşamada mobil araçlar konulmuştu. Onların düzeltilmesi için notlarımızı aldık, telafi edilmesi için gerekenleri söyledik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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AK Parti'li Ömer Çelik, Adana'daki orman yangınından etkilenenlerle bir araya geldi Açıklaması - Haberler
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