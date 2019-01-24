AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'nun Karvizitine İnceleme Başlatıldı

AK Parti Sakarya Milletvekili ve dünyaca ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitine 'Senatör' unvanı yazdırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.TBMM Başkanlığı'nın Sofoğlu'nun kartvizitini bastıran personel hakkında inceleme başlattığı belirtildi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu

"PERSONELİN ISRARIYLA BASILDI"

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in soru önergesine verilen yanıtta, "Kartvizit talebi elektronik sipariş yöntemi üzerinden gönderilmiş, yapılan incelemede bu ibarenin teamüllere uygun olmadığı bildirilmiş ancak milletvekili personelinin ısrarı üzerine basımı yapılmıştır" denildi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinin İngilizce bölümüne 'Senatör' unvanı yazıldı. Diğer milletvekillerinin kartlarının İngilizce kısmında 'Deputy' yazarken, Sofuoğlu'nun 'Senatör' kartı tartışmalara neden oldu. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Arkadaş hızını alamamış kendini senatör sanıyor. Hadi Kenan Sofuoğlu bilmiyor, Meclis matbaası nasıl böyle bir hata yapabiliyor?" diyerek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir

TBMM'DEN YANIT GELDİ

Emir'e, TBMM Başkanlığı tarafından verilen yanıtta, "Sofuoğlu'na ait kartvizit talebi TBMM Basımevi 'Elektronik Sipariş Yöntemi Sistemi' üzerinden gönderilmiş olup yasama dışı baskılar kısmındaki ilgili personel tarafından yapılan incelemeden sonra bu ibarenin teamüllere uygun olmadığı milletvekilinin sekreteryasına bildirilmiş ancak milletvekilinin personeli tarafından yapılan ısrar üzerine personel tarafından basımı yapılmıştır. Söz konusu işlemi gerçekleştiren personel hakkında başlatılan inceleme süreci devam etmektedir" denildi.