AK Parti'li Kavakcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kavakcı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olaylarını yansıtan fotoğrafları inceleyerek, haber, spor ve yaşam kategorilerinde 3 fotoğrafı seçti.

Ravza Kavakcı, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", haber kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" fotoğrafı için Kavakcı, "Küçük bir kızın omzundaki yük; dünyanın çöpü." dedi.