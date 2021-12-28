AK Parti'li Kavakcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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AK Parti'li Kavakcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti'li Kavakcı, AA'nın
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kavakcı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olaylarını yansıtan fotoğrafları inceleyerek, haber, spor ve yaşam kategorilerinde 3 fotoğrafı seçti.

Ravza Kavakcı, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", haber kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" fotoğrafı için Kavakcı, "Küçük bir kızın omzundaki yük; dünyanın çöpü." dedi.

AK Parti'li Kavakcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AK Parti'li Kavakcı, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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