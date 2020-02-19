AK Parti'li Kartal Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü

19.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:19

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.



AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme imkanı buldu. İrfan Kartal, gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanına Van'la alakalı bir dosya takdim etti. İrfan Kartal, özellikle Van çevreyolu, yeni stadyum ve baraj konularında projelerin başlatılması ve başlanan projelerin bir an önce bitirilmesi hususunu dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gerekli desteği alan İrfan Kartal, tüm projelerin takipçisi olacaklarını belirtti. - VAN

Kaynak: İHA