AK Parti'li gençler Darülaceze sakinlerine konser verdi
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AK Parti'li gençler Darülaceze sakinlerine konser verdi

22.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:00
AK Parti'li gençler Darülaceze sakinlerine konser verdi

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Darülaceze'de etkinlik düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Darülaceze'de etkinlik düzenlendi.

Gençler, Darülaceze'nin bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak konser verdi. Etkinlikte Türk Sanat Müziği parçaları seslendirildi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ramazan Güler, yaptığı açıklamada, gençlerin enstrümanlarıyla huzurevi sakinlerine moral verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"65 yaş üzerindeki büyüklerimizin dışarı çıkamaması, yakınlarının onları ziyarete gelememesi derken sürecin en sıkıntılı kesimi bizlere göre huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan yaşlılarımız oldu. Bizler de bunun farkındayız, Yaklaşık 365 gündür bu sürecin sancısını çeken büyüklerimize nasıl moral verebiliriz diye düşündük. Tamamı AK Parti üyesi gençlerden oluşan, müzik aletlerini çalabilen, şarkı seslendirebilen arkadaşlarımızla mini bir konser vermek istedik."

Etkinliğin ardından gençler, huzurevi sakinlerine çiçek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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