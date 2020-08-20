AK Parti'li Emine Nur Günay'dan Eskişehir'de esnaf ziyareti AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay, her sektörden esnafla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerinde Günay ve Çalışkan'a, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mekin Durceylan ve Özlem Ünalır, Yönetim Kurulu Üyesi Feriha Ertorun ve Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esma Çakır Eserkaya eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, esnafın içinde bulunduğu iş koluna göre salgın sürecinden farklı farklı etkilendiğini gördüklerini belirterek, onların sorunlarını dinleyip taleplerini aldıklarını kaydetti.

Günay, esnafın talep ve sorunlarını ilgili mercilere ve bakanlara ileteceklerine değinerek, her zaman esnafın yanında olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA