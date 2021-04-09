AK Parti'li Çelik: İkiyüzlülüğün zirvesi budur
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AK Parti'li Çelik: İkiyüzlülüğün zirvesi budur

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'li Çelik: İkiyüzlülüğün zirvesi budur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Cumhurbaşkanımıza utanmadan 'diktatör' diyorlar.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Cumhurbaşkanımıza utanmadan 'diktatör' diyorlar. Sonra da 'ama göçmenler konusunda Erdoğan'la işbirliği yapmalıyız' diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratik, vicdani ve ahlaki her sınavda eksi not alanların ortak özelliği Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek. Siyasi beceriksizliklerini ve ahlaki ikiyüzlülüklerini böyle örtmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza utanmadan 'diktatör' diyorlar. Sonra da 'ama göçmenler konusunda Erdoğan'la işbirliği yapmalıyız' diye ekliyorlar. İkiyüzlülüğün zirvesi budur. Göçmenlere diktatörce ve ahlaksızca davrananlar, hala demokrasi dersi vereceğini zannediyor. Avrupa'nın faşistlerine selam duranlar hala demokrasi adına herkesi yargılayacaklarını zannediyorlar. Demokrasinizi önce Akdeniz'in sularından çıkarın sonra konuşun" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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