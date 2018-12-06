AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu oldu.

1970'te Kütahya'da doğan Ahmet Sami Kutlu, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kutlu, serbest avukatlık yapmaktadır. 2009 mahalli seçimlerinde AK Parti Kütahya Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Kutlu, 2011 ve 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Kutlu, 25 Ocak tarihinde yapılan 6. Olağan Kongre'de önce AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, sonrasında Yürütme Kurulu Üyeliği ve İnsan Hakları Birim Başkanlığı görevine getirildi. Orta derecede Arapça bilen Kutlu, evli ve iki çocuk babasıdır. - ANKARA