AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar'ı ziyaret etti
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar'ı ziyaret etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'a gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yla bir araya geldi.

Bağcılar'a gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yla bir araya geldi. Bağcılar'dan övgüyle bahseden Kabaktepe, "Belediye hizmetleriyle Türkiye'ye okul olmuş bir ilçedeyiz" dedi. Çağırıcı da Kabaktepe'ye yakın zamanda yapılacak 300 milyon liralık yatırımlarını anlattı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bağcılar'a gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ilk durağı AK Parti İlçe Başkanlığı oldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz'ün de eşlik ettiği Kabaktepe, burada teşkilat mensuplarına seslendi.

İstanbul'un en güzide ilçelerinden birinde olduğunu söyleyen Kabaktepe, "Cumhurbaşkanımızın siyasi serüvenine en güçlü desteği sadece bugün değil dün de vermiş ilçelerimizin birisindeyiz. Hem teşkilat çalışmalarıyla hem İstanbul'umuzda hem Türkiye'mizde fark oluşturmuş ayrıca belediye hizmetleriyle de Türkiye'ye okul olmuş bir ilçedeyiz. Hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da siyasi hayata girdiği ilk günden itibaren verdiği desteği bundan sonra da en iyi şekilde devam ettireceğinizden şüphem yok" dedi.

"Yük olmanın değil yük almanın gayreti içinde olduk"

Bugüne kadar aile olmanın gereğini yerine getirdiklerini söyleyen Çağırıcı, "Teşkilatımıza, il başkanlığımıza, genel merkezimize ve liderimize yük olmanın değil yük almanın gayreti içerisinde olduk. Bizden olmayan ilçelerde farkı buradan kapatmanın hep gayreti içinde olduk. Rabbim de bunları bize bahşetti" diye konuştu.

300 milyon liralık yatırımları anlattı

Bir saat süren görüşmenin ardından Kabaktepe, Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasını da ziyaret etti. Misafirlerini makamında ağırlayan Çağırıcı, Yaşlı Bakım Merkezi, Nikah Sarayı, Amfitiyatro binası ve Şehir Kütüphanesi'nden oluşan 300 milyon TL değerindeki projeleri anlattı. Görüşmenin ardından yeni hizmet binasının birimleri ve meclis salonu gezildi. Kabaktepe, yılbaşında hizmete sunulan binayı çok beğendiğini dile getirdi.

Kabaktepe'nin son durağı ise bir özel hastane oldu. Kabaktepe ve beraberindeki heyet burada sünnet olan çocuklara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. - İSTANBUL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar'ı ziyaret etti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar'ı ziyaret etti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar'ı ziyaret etti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar'ı ziyaret etti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar'ı ziyaret etti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar'ı ziyaret etti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar'ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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