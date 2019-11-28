AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Vali Deniz'e ziyaret
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AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Vali Deniz'e ziyaret

Genel Merkez tarafından AK Parti Manisa İl Başkanlığına atanan Salih Hızlı, Yönetim Kurulu Üyeleri eşliğinde Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

28.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:10
AK Parti İl Başkanı Hızlı'dan Vali Deniz'e ziyaret

Genel Merkez tarafından İl Başkanlığına atanan , Yönetim Kurulu Üyeleri eşliğinde Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti.


Kısa bir süre önce AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin istifa etmesinin ardından partisinin genel merkezi tarafından İl Başkanlığı görevine atanan Salih Hızlı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Deniz, Başkan Hızlı ve Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar diledi. Başkan Hızlı da Manisa için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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