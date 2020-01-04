AK Parti Hatay milletvekilleri Yayman ve Çelik'ten ziyaret

04.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:22

AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sabahat Özgürsoy Çelik, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Yayman ve Çelik, yapılan olağan genel kurulda cemiyet başkanlığına seçilen Abdullah Temizyürek'i tebrik etti.

AK Parti olarak gece gündüz sahada olduklarını ve kentin meselelerini çözmek için kararlı bir şekilde çalıştıklarını belirten Yayman, basın mensuplarına bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

Yayman, Amik Ovası'nın kış aylarında meydana gelen su baskınları ve yaz aylarındaki susuzluğunu giderecek barajların bittiğini aktardı.

Çelik ise Antakya'nın tarihi uzun çarşısının hak ettiği görünüme kavuşması için restorasyonun en kısa zamanda başlayacağını dile getirdi.

Kaynak: AA