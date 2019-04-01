AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Usulsüzlükler Tespit Edildi

AK Parti Genel sekreteri Fatih Şahin, Twitter hesabından Ankara'daki seç,m sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Ankaralı hemşerilerinin iradesinin tayğyir edilmesine izin verilmeyeceğini duyuran Şahin, "12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. "

"USULSÜZLÜKLER TESPİT ETTİK"

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."