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AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz, Ilgın'ı ziyaret etti

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz, Ilgın'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Ilgın'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Ilgın'ı ziyaret etti.

Ilgın'da yapılan ve yapılacak olan projeler konusunda Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ile kapsamlı bir toplantı yapıldı.

Projelendirmeleri tamamlanan çalışmaların ihalelerinin yapıldığını dile getiren Ertaş, "Yaptığımız ve yapacağımız projeler üzerinde AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz bey ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ilgın'ımıza ve projelerimize göstermiş olduğu yakın ilgi ve destekten dolayı şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz, Ilgın'ı ziyaret etti - Haberler
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