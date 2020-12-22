AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çam, AK Parti Genel Merkezi'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" isimli fotoğrafına oy veren Çam, "Hem Türkiye'yi hem dünyayı hem İslam alemini çok yakından ilgilendiren bu sahnenin bence zihinlerimizden hiç silinmemesi lazım ve nesilden nesile de aktarılması lazım." dedi.

Sporu yakından takip ettiğini belirten Çam, spor kategorisinde ise Kate Green'in UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turu müsabakalarında Galatasaray'ın İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geldiği maçta çektiği "Galatasaray Avrupa sahnesinde" isimli fotoğrafını oyladı.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Çam'ın bu kategorideki tercihi de Muhammed Said'in, doğuştan bacak ve kolları olmayan, Türkiye'ye getirilerek protez bacak takılan Suriyeli Muhammed bebek ve babasının yer aldığı "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafı oldu.

Bir yılın özetinin oylamadaki fotoğraflarla sunulduğunu ve görselleri seçmekte zorlandığını belirten Çam, bu çalışmayı çok önemli bulduğunu ifade ederek, fotoğrafları çeken AA çalışanlarını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan