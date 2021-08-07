AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan yangınlara ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeniden normale dönmek için ekiplerin yangın bölgelerinde canla başla çalışma yürüttüğünü bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeniden normale dönmek için ekiplerin yangın bölgelerinde canla başla çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Dağ, Ören Mahallesi'nde belirlenen alanda yangında zarar görenler için kurulan Türk Kızılay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Lojistik Merkezini ziyaretinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet ve millet dayanışmasıyla bir taraftan yangın söndürme çalışmaları, diğer taraftan da vatandaşların ihtiyaçlarını giderme noktasında ciddi bir çalışma yapıldığını söyledi.

Yangın çıktığı andan itibaren bakanların Antalya ve Muğla bölgesine geldiğine değinen Dağ, sürekli koordinasyon ve olayın takibi, yangınların söndürülmesi ve normal hayata geçilmesiyle ilgili süreci bir taraftan yürüttüklerine işaret etti.

Bazı yerleşim yerlerinde tahliyelerin söz konusu olduğuna dikkati çeken Dağ, "Bölgelerimizdeki vatandaşların mağduriyetleri söz konusu oldu. Bunları da gidermek adına, AFAD koordinasyonunda yardım kuruluşları şu anda sahada çalışma yapıyorlar. Bir yandan yardımlar geliyor. Bu yardımları uygun bir şekilde ihtiyacı olanlara, sahada söndürme işinde uğraşan orman işçilerine, itfaiyecilere vererek buradan katkı sağlıyorlar. Bütün milletvekillerini ve belediye başkanları da gelip gidiyor. Bizim 'AK cemrelerimiz' de bölgeye gelip çalışma yaptılar." ifadesini kullandı.

Canla başla herkes çalışıyor

Dağ, bölge tekrar yeşerene kadar, yanan yerlerdeki hasar giderilinceye kadar, mücadelenin aynı şekilde devam edeceğini aktardı. Kolay süreçlerden geçilmediğine vurgu yapan Dağ, şöyle konuştu:

"Bir taraftan Karadeniz'de, Van'da sel felaketi yaşandı, Akdeniz'de Antalya ve Muğla'da yangın afetiyle karşı karşıya kaldık. Bu afetlerden bir an önce ülkemizi kurtarmak ve yeniden normale dönmek açısından canla başla burada herkes bir çalışma içinde, bir nevi seferberlik içerisinde. Ne yazık ki bu süreçte olumsuz hatırladığınız işlerde oldu, olacak. Bu yangın işinin bir yerinden tutayım demesi gerekirken ya da milletin vermiş olduğu yetkiyle belediye başkanlığı, milletvekilliği vazifesi yapıp koordinasyonda bulunması gerekenler yangına körükle gitmek gibi bir tercihte bulundular. Onların tercihiydi. Sonuç olarak bu günler geçecek, bu günleri inşallah atlatacağız, hafızalarda onların o tercihi yangına körükle gittikleri tercihi kalacak. Bu hafızalarda kazınmış olacak. Bunu da milletimiz gayet iyi şekilde takip ediyor. Kimi canhıraş bir şekilde buradaki bu sıkıntıyı gidermek adına çaba sarf ediyor, mesai harcıyor, uykusuz günler, geceler geçiriyor. Kimi ise bu mücadeleyi ne yazık ki sekteye uğratmak için yangına körükle gidiyor."

Milletin de bunu gayet iyi bir şekilde gördüğünü belirten Dağ, "İnşallah el birliğiyle bu afetten kurtulacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı