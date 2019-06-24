AK Parti eski Milletvekili Selçuk Özdağ: Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, seçim sonuçlarının İstanbul ile sınırlı kalmayacağını belirterek, "Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak ve yeni siyasi aktörler ortaya çıkacaktır" dedi.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54'ünü alan CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı.

Sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YENİ SİYASİ FAKTÖRLER ORTAYA ÇIKACAKTIR"

"İstanbul seçimi, İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Demokrasi kazandı, hukuk kazandı. Türk insanı baskıcı, otokrat yönetim tarz ve söylemlerine razı olmayacağını gösterdi. Herkes siyasetini bu yeni eğilime göre belirlemek durumundadır. Türkiye, büyük bir çoğunlukla kamplaştıran, kutuplaştıran, ayrıştıran siyaset biçimini reddetmiştir.

Bu seçimin sonuçları İstanbul ile sınırlı kalmayacaktır. Başka siyasi yansımalarıda olacaktır. Kürt kökenli vatandaşlarınız, kardeşlerimiz oylarının kimsenin tekelinde,cebinde olmadığınıda göstermişlerdir. Artık eski siyaset tarzının vatandaş tarafından rağbet görmediğinin bir yansımasıdır, ifadesidir. Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak ve yeni siyasi aktörler ortaya çıkacaktır. Bu seçimin en önemli sonuçlarından bir taneside budur.

"VATANDAŞ TEK ADAM YÖNETİM VE TARZINI İSTEMİYORUM DEMİŞTİR"

Türk Milleti her partilisi ile bir bütündür. Partiler amaç değil araçtır, parti farklılıklarından dolayı insanları hasımlaştırmak ülkeye kötülük etmektir.

Bu seçimde terör örgütü şeflerinin iç siyasete malzeme edilmesinin yanlışlığı ve sonuçları da ortaya çıkmıştır. Türkiye, 50 bin kişinin ölümüne sebep olmuş teröristlerin televizyon ekranlarına çıkarılmasına bu aziz milletin bir cevabı olacaktı oldu da ve o cevabı oyları ile sandıkta vermiştir.

Bu mesajı herkes iyi anlamalıdır. Eleştirilere kulak vermeli ve özeleştiri yapmak erdemini göstermelidir. Vatandaş, kamplaştırma, kutuplaştırma istemiyorum demiştir. Tek adam yönetim ve tarzını istemiyorum demiştir. Siyasallaşan bir yargı istemiyorum demiştir. Her alanda şeffaflık istiyorum demiştir.

Demokrasi istiyorum, adalet istiyorum, barış ve kardeşlik dili, uzlaşı istiyorum, bağımsız yargı istiyorum, kuvvetler ayrılığı istiyorum, eğitimde fırsat eşitliği, gelir dağılımında adalet istiyorum demiştir.

Yüce dinimiz İslam'ın sandığa götürülüp siyasi hırslar uğruna oylamaya tabii tutulmasını istemiyorum demiştir. Veeee ekonomi ve Devlet yönetiminin ehil ellere, liyakatli kişilere verilmesini istiyorum demiştir. Ya YENİ HAL, ya YENİ HAL."