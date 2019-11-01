AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu'ndan Mahir Ünal'ın sözlerine yanıt geldi

01.11.2019 11:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Arzu eden gidebilir" sözleri sonrası AK Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Mahir Ünal'ın kendisi hakkındaki eleştirilerine yanıt verdi.

MAHİR ÜNAL NE DEMİŞTİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Yeneroğlu'nun istifası üzerine "Mustafa bey benim takdir ettiğim, sevdiğim bir siyasetçiydi. 'İdi' diyorum bakın. Bu süreçte Mustafa Yeneroğlu bu partinin en yüksek kurulu MKYK üyesiydi. MKYK ayda bir toplanır. Eleştirin varsa orada dile getirirsin. Eleştirin varsa tweet atmazsın orada dile getirirsin. Siz orada bunları dile getirmeyeceksiniz… Bir siyasi partinin en üst kurulunda yer alan birisi medya üzerinden genel başkanıyla partisiyle konuşmaz. Zaten istifa edecekti. Giderken de bir fitil attı gitti. Kimmiş o rahatsız olanlar? Biz istifa beklemiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

"HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPAR"

Ünal'a yanıt veren Yeneroğlu şu ifadeleri kullandı: "Ayrılırken kardeşlik hukukunun muhafazasını arzu ettim. Kardeşlik hukuku ihlal edilirse cevap vereceğimi belirtmiştim. Herşeyden önce MKYK AK Parti'nin haremidir. Bunu ihlal eden ben olmadım. Bulunduğum kurullarda ve toplantılarda uyarılarımı yaptığımı tüm arkadaşlarım bilir. Bu iddia rasyonaliteden o kadar yoksun ki,dışarda konuşup içerde söylemeyene hayrola diye sorarlar herhalde! Zaten en büyük sorunumuz inkar değil mi? Herkes kendine yakışanı yapar. Gözleri olup görmeyeni, kulakları olup duymayanı, dili olup söylemeyeni de milletimiz çok iyi bilir."