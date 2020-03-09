AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu da Babacan'ın partisine katıldı Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni parti hazırlıklarında son aşamaya gelirken, partisinin kurucular kurulu listesi de belli oldu. AK Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da yeni partinin kurucusu olacak.

Ali Babacan önderliğindeki yeni partinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu da belli oldu. Partinin ismi henüz açıklanmazken AK Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da yeni partide yer aldı.

"SİYASETE YENİ BİR UMUT OLMA SEVDASIYLA YOLA ÇIKTIK"

Kuruluş dilekçesini, İdris Şahin, Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen, Münevver Helün Fırat, Hatice Selvi Demirel, Nazlı Seda Vural'dan oluşan heyet İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. İdris Şahin, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk siyasi hayatına yeni bir nefes, yeni bir umut olma sevdasıyla yola çıktıklarını söyledi. Şahin, "Kurmuş olduğumuz bu partimiz, 90 kurucusuyla birlikte milletimize, devletimize bir umut olacak, her şeyden önemlisi kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aydınlık bir yarın hazırlayacak. Onlar adına umutluyuz, onlar adına mutluyuz ve onlar adına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

MUSTAFA YENEROĞLU DA YENİ PARTİYE KATILDI

AK Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da yeni partinin kurucular kurulu listesinde yer aldı. Mustafa Yeneroğlu'nun AK Parti'den istifa ederek bağımsız milletvekili olması nedeniyle Babacan'ın partisi, Meclis'te temsilen edilen 11. parti olacak. AK Parti'nin görevden aldığı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da listede bulunuyor.

MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR?

Mustafa Yeneroğlu,1975 yılında Bayburt'ta doğdu.

1976 yılında ailesinin Almanya'ya göç etmesi sebebiyle 1 yaşından itibaren Almanya'nın Köln şehrinde ikamet etti. İlk, orta ve lise eğitimini Köln'de tamamladıktan sonra Almanya'nın önde gelen hukuk fakültelerinden Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ve daha sonra İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Evli ve üç çocuk babası.

1987 yılından bu yana, yaklaşık 27 yıl boyunca yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilatında çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra 2011-2014 yılları arasında IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve son olarak IGMG Genel Sekreteri olarak Avrupa'da yaşayan Müslümanlara yönelik çeşitli çalışmalara öncülük etti.

Avrupa'daki Müslümanların meseleleri, din özgürlüğü, ayrımcılık, Türk vatandaşlarının yurtdışındaki sorunları; azınlıklar, yabancılar ve vatandaşlık hukuku, göç ve diaspora politikaları, yurtdışı kültür, eğitim ve din politikaları ile ilgili çalışmalar yaptı. Göçmen ve azınlık hakları konusunda, Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ile ilgili siyasi ve hukuki çalışmalarda aktif olarak yer aldı.Yüzlerce davayı takip ve koordine etti.

Uzun yıllar boyunca haber-yorum dergisi "Perspektif'in" genel yayın yönetmenliğini ve kültür-sanat-felsefe dergisi "Sabah Ülkesi'nin" yayın sorumluluğunu üstlendi.Türkiye dışında yaşayan yurttaşlarımızın dillerini, kültür ve kimliklerini muhafaza etmeleri için Türkçe yayınların arttırılması konusunda çeşitli çalışmalar yaptı ve bu doğrultuda birçok projeyi hayata geçirerek ilmi ve kültürel hizmetlerde bulundu.

"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği" ile "Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği (Federation Againist Injustice and Racism) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca bir iletişim ajansı ve yayınevi kurucu müdürlüğü yaptı. "Göç Araştırmaları Vakfı" Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise sürdürmekte.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak seçildi. Partimizin 12 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen 5. Olağan Kongresinde Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. Ayrıca TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Başkanlığı görevini yürütmekte.