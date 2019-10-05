AK Parti'den CHP'ye konuşma saati yanıtı: Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız

05.10.2019 21:13

Öğlen saatlerinde partisinin Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki konuşmasına denk gelen konuşmasını yarıda kesmişti. Bu olaydan sonra iki partinin liderlerinin aynı anda ekrana çıkmamak üzerine mutabık kaldıkları ortaya çıkmıştı. AK Parti'yi eleştiren CHP'liler "Bu nezaket dışı tabloyu sizlerin huzurunda aziz milletimizin takdirine sunuyorum" demişti. Bu tartışma AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e de soruldu. Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Biz mutabakata uyarız. Siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız. Grup başkanlarımızla konuştum. Arkadaşlarımız bu konuşmalara 'şu saatte başlarız' diye değil, Çarşamba günü bizim programınızın kendilerine verildiği, Cumhurbaşkanımızın konuşmaya kaçta başlayacağı belirtiliyor. Bu saatleri görerek kendilerini ayarlamaları gerekiyordu." dedi.

KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'IN DA KONUŞTUĞUNU ÖĞRENİNCE KONUŞMASINI YARIDA KESMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma yaptığını öğrenince, kendi konuşmasını yarıda kesmişti. Kılıçdaroğlu, "Saat 14'ten sonra devam edeceğim" demişti.

İKİ PARTİNİ ANLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'yle kamp tarihlerinin aynı saatte olması nedeniyle açılış konuşmalarını aynı anda yapmamak üzerine anlaştıklarını belirterek, "Erdoğan'ın 10.45'te konuşmaya başlayacağını öğrendik. O yüzden genel başkanımızın konuşmasını saat 10.00'a aldık fakat Erdoğan 10.03'te kürsüye çıktı" açıklamasını yaptı.

CHP'NİN KONUŞMA SAATİ ELEŞTİRİSİNE ÖMER ÇELİK'TEN YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının aynı ana denk gelmesi ve CHP'lilerin yaptığı eleştiriler sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin "Biz mutabakata uyarız. Siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız. Biz kimseye karşı siyasi nezaketsizlik yapmayız. Siyasi mücadeleyi en sert verdiğimiz anlarda nezakete dikkat ediyoruz. Grup başkanlarımızla konuştum. Arkadaşlarımız bu konuşmalara 'şu saatte başlarız' diye değil, Çarşamba günü bizim programınızın kendilerine verildiği, Cumhurbaşkanımızın konuşmaya kaçta başlayacağı belirtiliyor. Bu saatleri görerek kendilerini ayarlamaları gerekiyordu. Bu kadar ileri cümleler kurmaları doğru değil. Kamp programında saat kaçta ne yapacağımız çok önceden belliydi. Bizim açımızdan mutabakat olmamak diye bir şey yoktur." şeklinde yanıt verdi.