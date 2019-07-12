AK Parti'den CHP'ye "başkanlık sistemi" yanıtı: Gerekli sayıyı bulurlarsa baş göz üstüne

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Kübra Par'la Açık ve Net programına katıldı.

Gazeteci Kübra Par'ın sorularına yanıt veren Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon taleplerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Çocukluğumdan beri hep duyduğum sözler, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi, parlamenter sistemin eksikliğinden uzaklaşması olmuştur. Rahmetli Özal ve sonraki dönemlerinde konuşuldu. Çünkü eski sistemin işlemeyen, aksayan bir sürü tarafı vardır. Uzun aylar boyunca Cumhurbaşkanını seçen parlamentoları vardı Türkiye'nin. Kurulamayan ya da çok kısa ömürlü hükümetler vardı. En son Anayasa kitapçığı fırlatma yüzünden ekonominin altüst olduğu bir Türkiye vardı. Bu sistem halk oyuyla geldi. Yüzde 52'lik oyla geçmiş oldu. Tartışma bakımından da geçmişi, siyasal altyapısı olan bir geçiş süreci. 90 yıllık yönetim sistemini değiştirdik. Allah'a çok şükür kavgasız, gürültüsüz, güle oynaya. Türkiye fevkalade nazik ve olgun demokratik süreç içerisinde Başkanlık sistemine geçişini yapmış oldu.

"HODRİ MEYDAN, GEREKLİ SAYIYI BULURLARSA BAŞ GÖZ ÜSTÜNE"

Halkın 16 Nisan iradesini yok varsayarak konuşmak siyasetin kuralına uymaz. Yeni yönetim sistemi falanca parti istedi diye olmadı. Millete gidildi. İşin, sözün, kararın sahibi olan millet 'evet' dedi. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur. Bunun yolu parlamentoya yeni anayasa değişikliği vermektir. Hodri meydan! Buyursunlar biz parlamenter sisteme geçmek istiyoruz, gerekli sayıyı bulurlarsa baş göz üstüne. Gerekli sayıyı bulup değiştirirlerse buna da saygı gösteririz. Türkiye en az 30-40 yıl bu sistemi tartışıldı. Her şeyin siyasi zemini var. Siyasi şartlar olgunlaştı ve referandumla geçti. Buradan geri dönüş yok!"