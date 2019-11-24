AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı

24.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:36

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın 'Külliye'ye giden isim Muharrem İnce' iddiası gündemi karıştırdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu iddialarla ilgili Twitter hesabından sert açıklamalar yaptı.

"CHP, KUMPAS SİYASETİ YÜZÜNDEN HESAP VERMESİ GEREK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de bir CHP'liyle görüştüğünü iddia eden yalan habere imza atan gazetecilerin bu yalanın arkasından çekildiğini belirten Çelik, "Haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezi'ni adres gösterdiler. Bu yalan haberin hedefi olan CHP'li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor. Açıkça, tüm taraflar CHP Genel Merkezi'nin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünden hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar." dedi.

"SİYASAL ÇÜRÜMÜŞLÜK BİR SİYASET BİÇİMİ HALİNE GELMİŞ ARTIK"

AK Parti Sözcüsü Çelik "Yalan siyaseti üreten CHP sözcüleri ise mahcup olacakları yerde hala Cumhurbaşkanlığını suçlama şeklindeki yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar. Yalan, kumpas ve ahlak sınavından eksi not alarak her dakika daha fazla dibe çökmek siyasal karakter haline gelmiş artık. Kendi koltuklarını korumak için yalana ve komploya kurumsal kimlik giydirmeye çalışan bir grupla karşı karşıya siyaset hayatımız.Tablo net, siyasal çürümüşlük bir siyaset biçimi haline gelmiş artık." ifadelerini kullandı.





Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Nitelikli siyaset üretemeyenler, çürümüş siyasi senaryo üretim merkezi haline gelmiş durumdalar. Ne siyasi hayatımız ne de CHP'ye destek veren vatandaşlarımız hakediyor bunu. Siyasi çürümüşlüğün sembol olaylarından biriyle karşı karşıyayız. Çürümüş bir siyaset tarzının, suçunu itiraf eden boş meydan okumalarını görüyor herkes. Kendi parti içi rakiplerini zora sokmak için yalan haber üreten, yalan siyasetine sarılan, kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Bu merkez en ufak sorumluluk duygusuna sahipse, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. İftira attıkları CHP'li siyasetçilerden af dilemelidir... Sahte plakalardan daha sahte bir senaryonun sahipleri olarak herkese özür borçları vardır. Ürettikleri bu çirkin senaryolar yüzünden tüm milletimize ve CHP kimliğini kullanarak yaptıkları bu çirkin işlerden dolayı CHP'li vatandaşlarımıza özür borçları vardır

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li" iddiası Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde "Kaynağıma göre Erdoğan ile görüşen isim Muharrem İnce" açıklamasını yaparak tartışmalara farklı bir boyut getiren Turan, daha sonra hata yaptığını belirterek, Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dileyen bir yazı kaleme alacağını açıklamıştı. Turan ayrıca, haber kaynağının da Talat Atilla olduğunu söylemişti.

Talat Atilla ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konu ile ilgili açıklama yapmaya davet etmişti. Atilla, "Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım" şeklinde konuşmuştu.