AK Parti'den beklenen Kaz Dağları açıklaması geldi: Keşke ilgililer süreci daha iyi yönetebilseydi

06.08.2019 08:02

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter'dan yaptığı açıklamada Kaz Dağları'yla ilgili yapılan eylemleri eleştirdi. Yöneticileri de süreci iyi yönetemediği gerekçesiyle eleştiren Turan, "Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin.Şimdiden 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi. Tüm maden firmalarının endişeye sevk edilmesinin kime ne faydası var." dedi.