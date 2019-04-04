AK Parti'den ABD'ye Seçim Tepkisi: Kınıyoruz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul seçimlerine yönelik tartışmaları değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino'nun seçim sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren Çelik şunları söyledi: "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir. ABD Dışişleri Sözcüsünün Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır."

"VATANDAŞIMIZ KİME YETKİ VERMİŞSE MAZBATA ONA VERİLECEKTİR"

Seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin Çelik, şunları kaydetti: "Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir. Bu kararı da YSK verecektir. Olağanüstü bir durum yoktur. Sakin bir şekilde süreç beklenecek, sonuç ortaya çıktığında hepimiz sonucu selamlayacağız."

İMAMOĞLU'NA SESLENDİ

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na da seslenen Çelik, "Sürekli olağanüstü bir şey varmış gibi açıklama yapmak sağlıklı değil." dedi. Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti için de "Anıtkabir Defterinin mazbatasını almamış bir kişi tarafından resmi unvana, resmi yetkiye sahip olmayan bir kişi tarafından istismar edilmesine itiraz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ SUÇLAYAN YAKLAŞIM KARŞISINDA ŞAŞKINLIĞIMIZI GİZLEYEMEDİK"

ABD Başkan Yardımcısının Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin sözlerini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Çelik, "Türkiye'yi suçlayan, basiretsiz bir yaklaşım karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik." dedi.