AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "İlk kez temayül yoklamamızı elektronik sistemde yaptık. Parti olarak her zaman yeniliklere açığız. Elektronik sisteme geçiş ile birlikte 6 ton kağıt tasarrufu sağlandı." dedi.

Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda dijital ortamda gerçekleştirilen temayül yoklaması sonrası yaptığı açıklamada, yerel seçimler öncesi Samsun'da 17 ilçe belediye başkanlığı için yapılan e-temayül yoklamasının bayram havasında geçtiğini ifade etti.

"Biz gönüllere giren ve kuruluşumuzdan bugüne milletimiz ile birlikte büyük hedeflere koşan partiyiz" diyen Karaduman, şöyle konuştu:

"İlk kez temayül yoklamamızı elektronik sistemde yaptık. Parti olarak her zaman yeniliklere açığız. Elektronik sisteme geçiş ile birlikte 6 ton kağıt tasarrufu sağlandı. 30 bilgisayarda oy kullanıldı. Oy kullanan herkese görevliler tarafından kart okuyucular verildi. Kabinlerin önünde kuyruk oluşmadı. Bir kişi yaklaşık 15-20 saniyede oyunu kullandı. E-temayül de değerlendirme ve oy kullanımı yapıldı. Tüm aday adaylarımıza teşekkür ediyorum. Sonuçlar anında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne düşüyor. Değerlendirmeleri genel merkezimiz yapacak."

Karaduman, temayül yoklamasının başarılı bir şekilde sorunsuz yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim parti olarak organizasyonlarımız hep böyle güzel olmuştur. Herkes güvenli ve güzel ortamda oyunu kullandı. Kimsenin töhmet altında kalma gibi bir durum söz konusu değil. Bu dönemde aday adayı olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu bir cesaret göstergesidir. Sahadalar ve çalışıyorlar. Genel Merkezimiz değerlendirmesini yapacak."

AK Parti Genel Merkezi Seçim İşleri Karadeniz Bölge Koordinatörü Bülent Yağmur de yerel seçimlerin 31 Mart 2019'da yapılacağını anımsatarak, şunları söyledi:

"AK Parti'nin 2023 vizyonunu gerçekleştirmesi için bu seçimlerde ve saha sonrasında da çok çalışmamız gerekiyor. Kapı kapı dolaşarak partimizin, belediyelerimizin hizmetlerini vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. AK Parti gönül partisidir, biz insanlarımızın gönüllerine dokunduk."

Yoklamaya, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çalokoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile çok sayıda partili katıldı.