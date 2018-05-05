AK Parti'de Temayül Heyecanı

AK Parti Samsun Teşkilatında temayül heyecanı yaşandı.

103 milletvekili aday adayı bulunan AK Parti Samsun İl Teşkilatı, genel merkezin talebi üzerine temayül yoklaması gerçekleştirdi. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda gerçekleştirilen temayülde, aday adayları ve seçmenler heyecanlı bir şekilde temayülü gerçekleştirdiler.

"2 bin 860 kişi temayülde oy kullanacak"

Yaklaşık 3 bine yakın üyenin oy kullanacağını belirten AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, "24 Haziran seçimlerine büyük bir hızla hazırlanıyoruz. Bugüne kadar partimize 97 aday adayı başvurusu oldu. Mevcut milletvekillerimiz başvurusuyla da bu sayı 103 oldu. Bugün teşkilat temayülünü gerçekleştirdik. İnşallah Samsunumuzu temsil edecek 9 milletvekilimizi de bu temayül sonrasında genel merkezin değerlendirmesiyle ilan edip seçim kuruluna vereceğiz. Tüm ana kademler, il yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları üyeleri, mahalle başkanları, demokrasi hakem kurulu, disiplin kurulu, aday olmayan önceki dönem il başkanları, meclis üyeleri ve önceki dönem milletvekilleri oy kullanacak. 2 bin 860 kişi temayülde oy kullanacak. Oy kullanmanın daha rahat olması için sandıkları ilçe ilçe ayırdık. İl yönetimine de ayrı bir sandık koyduk. Sayılırken ayrı bir değerlendirme yapılmayacak. Toplu bir şekilde sayım yapılacak. Oy kullanma işleminin ardından 3 komisyondan geçen oylar, elemelerden sonra en üst komisyona gidecek. Temayül sonuçları kesinlikle açıklanmayacak. Genel merkezden gelen 4 kişilik bir heyet, oy kullanma işlemi bittikten sonra sandıkları alıp, genel merkeze gidecek. Tutanaklarını tutup seçim koordinasyon merkezine iletecekler. 21 Mayıs'a kadar milletvekili adaylarını açıklamayız. 21 Mayıs'tan sonra adayları açıklarız" dedi.

Temayülde kullanılan oylar direkt genel merkeze gönderilecek, sonuçlar ise açıklanmayacak. - SAMSUN