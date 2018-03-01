AK Parti'de İlçe Kongreleri Hafta Sonu Tamamlanacak

AK Parti Samsun İl Başkanlığı kalan dört ilçenin kongrelerini hafta sonu gerçekleştirecek. 24 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile yapılacak il kongresinin hazırlıkları da devam ediyor.

AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman yaptığı açıklamada, "Toplam 17 ilçemizden 13'ünün kongrelerini tamamladık. Kalan 4 ilçemizin kongreleri ise 03 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Ladik, 14.00'te Vezirköprü, 04 Mart Pazar günü ise saat 10.00'da Ayvacık ve 14.30'da Bafra ile tamamlanacak" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı olarak 2019 seçimleri için yüksek hedefleri olduğunu hatırlatan Karaduman, başarı için birlikteliğin önemini vurguladı. İlçe kongrelerinin ardından 24 Mart'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile gerçekleştirecekleri il kongresi için de hazırlıklara başladıklarını belirten Karaduman, "İl kongremize sadece kongre demek biraz haksızlık olur çünkü Cumhurbaşkanımızın gittiği her il kongresi bir mitinge dönüşüyor. Dolayısıyla il kongremizin duyurusunu, liderimizin şehrimize gelmesi ve hemşehrilerimiz ile buluşması olarak değerlendiriyoruz. Kongremizin ve mitingin Samsun'a yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesi için görev paylaşımında bulunduk. Kongremizde vatandaşlarımızın herhangi bir aksaklıkla karşılaşmaması için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Amacımız güçlü bir il yönetimi oluşturmak"

Karaduman, il yönetimini oluşturmak ile ilgili de çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü, il yönetiminde görev almak isteyenlerin başvurularını almaya başladıklarını belirtti. Başvurular sonrasında istişareler yaparak, yüz yüze tanışma ve değerlendirme toplantıları ile Samsun'un 50 asil, 25 yedek, 5 disiplin kurulu ve 3 demokrasi hakem kurulu üyeleri için liste yapacaklarını kaydeden Karaduman, "Her zaman yaptığımız gibi istişareler ile teşkilatlarımıza güç katacak il yönetimi listemizi ortaya koyacağız. Amacımız Samsun teşkilatlarının çalışmalarını organize edecek güçlü bir il yönetimi oluşturmaktır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN