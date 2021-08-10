AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan Ayaş'ta ziyaretlerde bulundu

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Ayaş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Ayaş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Ayaş Belediye Başkanlığında, Belediye Başkanı Burhan Demirbaş ve AK Parti İlçe Başkanı Sakin Gökmen ve teşkilat üyeleriyle ile bir araya gelen Turan, yapımı devam eden Ayaş Gençlik Merkezini gezdi.

Turan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra spor salonu ve çim sahada incelemelerde bulundu .

Ardından Gökcebağ, Bayram ve Ilıca mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunları yerinde dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Sır