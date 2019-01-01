AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Ankara ilçe başkan adaylarını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in açıklanan ilçe adayları arasında yer almaması dikkat çekti.

GÖKÇEK YERİNE ALTINOK

Liste açıklanmadan önce Keçiören için adı geçen Osman Gökçek'in yerine Turgut Altınok'un ismi okundu.

ÖZHASEKİ'YE DESTEK MESAJLARINI SİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Melih Gökçek, AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki'ye destek mesajlarını silmiş, bu da "Oğlu aday gösterilmediği için yapıyor" şeklinde yorumlanmıştı.