AK Partili Mustafa Göktaş'tan Skandal Sözler: Oy Verin, Cennetin Anahtarı Cebinize Girsin

AK Parti hükümetlerinde Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlıkları da yapan Sivas milletvekili İsmet Yılmaz'ın partisine oy verenlerin kıyamet günü beraat belgesi alacaklarını söylemesinin ardından şimdi de AK Parti'den Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Göktaş, "AK Parti'ye, Erdoğan'a oy verin, cennetin anahtarı cebinize girsin" vaadinde bulundu. Göktaş'ın partisinin Karaköprü adayı Metin Baydilli'ye destek olmak için söylediği bu sözlere vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

AK Parti Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan aday olan Mustafa Göktaş, partisinin Karaköprü adayı Metin Baydilli'ye destek olduğu bir organizasyonda açıklamalarda bulundu.

"CENNETİN ANAHTARI CEBİNİZE GİRSİN"

31 Mart Yerel Seçimlerinde, AK Parti Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Göktaş, partisinin Karaköprü adayı Metin Baydilli'ye destek olduğu bir organizasyon sırasında yaptığı konuşmasında, "Analarım, bacılarım, Allah için Peygamber için Metin Baydilli'ye destek çıkın. Benim 32 devlet gezdim. Sudan'a gittim polisler beni kapıda karşıladı. Beni Erdoğan vatandaşı olarak karşıladılar alıp Ömer Beşir'in yanına götürdüler. Orada bir ay kaldım. Türkiye'nin 81 ili ve ilçesi 31 Mart'a AK Parti'ye oy verin Erdoğan'a oy verin. Erdoğan'a oy verdikten sonra cennettin anahtarı cebinizdedir. Bunu iyi bilin" dedi.

ADAY GÖSTERİLMEYİNCE AK PARTİ'YE VERİP VERİŞTİRMİŞTİ

Şanlıurfa'dan AK Parti aday adayı olan ve çıktığı yerel bir televizyon programında yağmurun yağmasını dahi AK Parti'ye bağlayan işadamı Mustafa Göktaş, 2014 seçimlerinde listeye giremeyince partisinden istifa etmişti. Bağımsız aday olan Göktaş, çıktığı televizyon programında AK Parti'ye ağır eleştirilerde bulunmuştu. Sorular karşısında Göktaş, "AK Parti'yi sormayın, AK Parti'yi sildim, benim için bitti." diyerek partinin ismine bile tahammül edememişti.