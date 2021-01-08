Ajdin Hasic kimdir, kaç yaşında? Golüyle beğeni toplayan Ajdin Hasic nereli, hangi takımda oynuyor?

Maçlarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Ajdin Hasic golüyle ve açıklamalarıyla büyük beğeni topluyor. Ajdin Hasic kimdir, kaç yaşında? Golüyle beğeni toplayan Ajdin Hasic nereli, hangi takımda oynuyor?

Beşiktaş transferi ile gündeme gelen genç yetenek Ajdin Hasic attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Peki, büyük merak uyandıran Ajdin Hasic kimdir, kaç yaşında? Ajdin Hasic nereli, hangi takımda oynuyor?

AJDİN HASİC KİMDİR?

Ajdin Hasic, 7 Ekim 2001 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya geldi. 17 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, sağ kanat ve forvet pozisyonlarında top koşturuyor. Futbola, Dinamo Zagreb alt yapısında başlayan Hasic, bu sezon Dinamo Zagreb 2 takımında 5 maçta forma giyerken bu müsabakalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

AJDİN HASİC HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Bosna-Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında ülkesini temsil eden Hasic, sözleşmesinde yaşanan ilginç bir durum sebebiyle Beşiktaş ile anlaşmıştı. Sözleşme bitiş tarihi ise 30 Haziran 2024 olarak açıklandı.

Dinamo Zagreb'in ikinci takımının formasıyla Hırvatistan 2. Ligi'nde 5 maça çıkan Hasic, 1 gol kaydetti.