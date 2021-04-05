Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi

Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan'ın çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. İşte üzen gelişmenin perde arkası...

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan usta sanatçı ağrılara daha fazla dayanamayınca bıçak altına yattı. Ameliyat sonrası Pekkan'a yatak istirahati veren doktor aynı zamanda usta sanatçının ayağa kalkmasını da yasakladı.

AJDA PEKKAN'A KARDEŞİ BAKIYOR

Koronavirüs pandemisi sonrası Bodrum'daki evine çiftlik kurarak tamamen oraya yerleşmeye hazırlanan 75 yaşındaki süperstar, Arnavutköy'deki evini kiraya vermişti. Tedavisi için İstanbul'da kalmak zorunda kalan Pekkan için kardeşi Semiramis Pekkan, evinin üst katını tahsis etti.

AJDA PEKKAN KİMDİR?

Ayşe Ajda Pekkan 12 Şubat 1946'da doğdu. 74 yaşındaki Türk şarkıcı Ajda Pekkan, 1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılıyor. Ajda Pekkan güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Güncel tuttuğu müzikal tarzı sayesinde 50 yılı aşkın bir süre popülerliğini korudu ve kendisinden sonra gelen birçok şarkıcıyı etkiledi.

AJDA PEKKAN KAÇ ESTETİK YAPTIRDI?

Şarkılarıyla olduğu kadar estetikleriyle de gündeme gelen Ajda Pekkan'ın 3 kez burun ameliyatı, 6 kez dudak slikonu, diz kapaklarını gerdirme, 2 kez karın bölgesi gerdirme,4 defa yüz gerdirme, kaşları çektirme, göz kapaklarını kaldırma, göğüsleri dikleştirme, 2 kez kol altı yağları aldırma, 6 ayda bir yüze botoks uygulaması yaptırdığı konuşuluyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Diego Fatih Terim Yılmaz Vural Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ajda Pekkan'dan kötü haber geldi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 12:29:20. #1.15#
title