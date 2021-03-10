Ailesi duyurdu: Özel hassasiyeti vardı... Son yolculuğunda da örnek olacak
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Ailesi duyurdu: Özel hassasiyeti vardı... Son yolculuğunda da örnek olacak

10.03.2021 08:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 08:29
Ailesi duyurdu: Özel hassasiyeti vardı... Son yolculuğunda da örnek olacak

Kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, önceki gün 62 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, önceki gün 62 yaşında hayatını kaybetti. Öztekin'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Duayen tiyatrocu için bugün 15.00'te Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenecek.

'BİNLERCE SEVENİYLE UĞURLAMAK İSTERDİK'

Öztekin Ailesi, usta tiyatrocunun koronavirüs salgını konusunda özel bir hassasiyeti olduğunu duyurarak, cenaze merasiminin sınırlı sayıda katılımla yapılacağını açıkladı. Eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin tarafından yapılan açıklamada, "Onu son yolculuğuna binlerce seveninin alkışları ve çiçekleri eşliğinde uğurlamak isterdik" ifadesi yer aldı.

'EVLERİNDEN DUA ETSİNLER'

Pandemi koşulları ve Rasim Öztekin'in bu konudaki özel hassasiyeti nedeniyle cenaze töreninin sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirileceğinin aktarıldığı açıklama şöyle devam etti: "Tüm sevenlerinden evlerinden dualarıyla onu son yolculuğuna uğurlamalarını, ailesi olarak rica ediyoruz. Acımız büyük. Ülkemizin başı sağ olsun."

Öztekin Ailesi, cenazeye çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne Rasim Öztekin Tiyatro Fonu açıklamasıyla bağışta bulunabileceğini belirtti.

Kaynak: Hürriyet

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