Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu kimdir? Reshad Strik kimdir? Reshad Strik nereli?
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Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu kimdir? Reshad Strik kimdir? Reshad Strik nereli?

25.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:09
Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu kimdir? Reshad Strik kimdir? Reshad Strik nereli?

Bir dönem, TRT 1'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde de rol alan Reshad Strik şimdilerde, 'Ailenin Yeni Üyesi' programının sunucusu olarak ekranlarda boy gösteriyor. Bosna Hersek kökenli Avustralyalı Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu kimdir? Reshad Strik kimdir? Reshad Strik nereli? Müslüman mı?

TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu Reshad Strik'in kim olduğu ve kariyeri televizyonseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Reshad Strik hakkında detaylar...

AİLENİN YENİ ÜYESİ SUNUCU KİMDİR? RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya geldi. Boşnak kökenli olan Reshad Strik, Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde Avustralya'da "Blue Heelers" ve "Headland"da rol alan Strik, daha sonra ABD'ye gitti. Amerika'da, ilk olarak "Tepenin Gözleri 2"de Mickey adlı bir Amerikan askerini canlandırdı. Çok geçmeden ünlü şarkıcı Jessica Simpson'ın "A Public Affair" klibinde rol aldı.

Hong Konglu yönetmen Fruit Chan'ın psikolojik gerilim filmi "Don't Look Up" filminde ilk kez başrol oyuncusu olarak oynadı.

2010 yılında Bosna Hersek'e giden oyuncu iki uzun metrajlı film ve reklam çalışmaları yaptı. Aynı zamanda burada bir evlilik de yapan Reshad Strik 2013 yılında Türkiye'ye geldi.

Bir yıl boyunca Türkçe dersi alan oyuncu, Diriliş Ertuğrul ve Filinta dizilerinde rol aldı. Reshad Strik, eşi ve iki çocuğuyla İstanbul'da yaşıyor.

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