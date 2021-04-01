Doğacak bebekleri için düzenledikleri parti faciayla sonuçlandı! Gösteri uçağı gözlerinin önünde denize çakıldı

Meksika'da bir aile, doğacak bebekleri için cinsiyet açıklama partisi düzenledi. Ailenin parti için kiraladığı uçak, deniz üzerinde gösteri yaptığı sırada suya düştü. Korkunç olayda iki pilot hayatını kaybetti.

Meksika'nın Quintana Rooeyaletine bağlı Cancun şehrinde bebek bekleyen bir çift, çocuklarının cinsiyetini sevdikleri ile paylaşmak için bir parti düzenlendi.

BİR ANDA DENİZE ÇAKILDI

Aile ve davetliler, partide özel bir şirketten kiralanan uçağın deniz üzerinde yaptığı gösteriyi alkışlar eşliğinde izledi. Uçak, bir anda aile ve davetlilerin korkunç bakışları arasında kontrolünü kaybedip denize çakıldı. Olayda iki pilot hayatını kaybetti.

DAVETLİLERİN ÇIĞLIKLARI VİDEODA

Görüntülerde; uçağın yere çakılmadan önce bir kadının "Bebeğin cinsiyeti kız" diye bağırdığı duyuluyor. Bazı davetliler ise uçağın oldukları yere düşeceğinden korktukları için çığlık atıyor.

2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Donanma Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ekipleri uçağın enkazından bir pilotun ölü, diğerinin ise yaralı olarak çıkarıldığını açıkladı. Yaralı pilot ise kıyıda yapılan ilk müdahale sonrasında hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.