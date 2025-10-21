Haberler

Aileler Yarışıyor neden yok, Aileler Yarışıyor bitti mi, günü-saati mi değişti?

Aileler Yarışıyor neden yok, Aileler Yarışıyor bitti mi, günü-saati mi değişti?
Güncelleme:
"Aileler Yarışıyor", ailelerin ya da arkadaş gruplarının katıldığı, halkla yapılan anketlerde en çok verilen cevapları tahmin etmeye dayalı eğlenceli bir yarışma formatıdır. Yarışmacılar önce sokaktaki 100 kişiye sorulan sorulara verdikleri yanıtları tahmin eder, ardından bu yanıtları doğru şekilde tahmin ederek puan toplamaya çalışırlar. En yüksek puanı alan ekip büyük ödülü kazanır. Peki, Aileler Yarışıyor neden yok, Aileler Yarışıyor bitti mi?

"Aileler Yarışıyor", Türkiye'de uzun yıllardır yayınlanan bir eğlence/yarışma programıdır. Yarışma formatı olarak ailelerin (ya da arkadaş gruplarının) sokaktan seçilen 100 kişiye sorulan soruların en yaygın cevaplarını tahmin etmeye çalıştığı bir yapıdadır. Peki, Aileler Yarışıyor neden yok, Aileler Yarışıyor bitti mi?

AİLELER YARIŞIYOR HAKKINDA

Aileler Yarışıyor, aile bireylerinin ya da yakın arkadaş gruplarının birlikte katıldığı, eğlenceli ve bilgiye dayalı bir yarışma programıdır. Yarışmada iki takım, sokakta rastgele seçilen 100 kişiye yöneltilen soruların en popüler yanıtlarını tahmin ederek puan kazanmaya çalışır. Hem bilgi hem de refleks gerektiren bu format, katılımcılara keyifli bir rekabet ortamı sunarken izleyicilere de bolca kahkaha ve heyecan yaşatır. Türkiye'de uzun yıllardır farklı sunucularla yayınlanan program, her yaştan izleyiciye hitap eden ailece izlenebilecek bir televizyon klasiği haline gelmiştir.

AİLELER YARIŞIYOR NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Güncel yayın bilgilerine göre program bitmedi. Haftaiçi her gün akşam saatlerinde yayınlandığı bildirildi.

Program bugün 23.00'te başlayacak.

İşte yayın akışı:

Osman DEMİR
