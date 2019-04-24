Aile, Kızlarından Ayrılmayan Genci Dövüp, Boş Araziye Attı

Kütahya'da üniversite öğrencisi Reyhan T.'nin (20) ailesi, kızlarından ayrılmayan erkek arkadaşı Yunus K.'yı (25) dövüp, boş araziye bıraktı. Yunus K. hastanede tedavi altına alınırkan, 8 şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

GENÇ KIZIN AİLESİ, BİRLİKTELİĞE KARŞI ÇIKTI

İddiaya göre, Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Reyhan T., işsiz olduğu öğrenilen Yunus K. ile tanışarak arkadaş oldu. Reyhan T.'nin ailesi bu birlikteliğe karşı çıkarak ayrılmalarını istedi.

TALİHSİZ GENCE TUZAK KURDULAR

Arkadaşlıklarının devam ettiğini öğrenen aile üyeleri kızları Reyhan'a, Yunus'u telefonla arattırdı ve buluşmak istediğini söyletti. Buluşma yeri olan bir alışveriş merkezine giden Reyhan T.'nin babası Yusuf T. (45) ve amcası Uğur T. (39), Yunus' K'yı kendi otomobilinden zorla indirip Cemal B.'nin (53) otomobiline bindirdi.

DÖVÜP BOŞ ARAZİYE ATTILAR

Uğur T. ve Yusuf T., otomobil içerisinde dövdükleri Yunus K.'yı 2'nci organize sanayi kavşağının karşısındaki boş araziye indirip, yine iddiaya göre saatini ve yüzüğünü alıp kaçtılar.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı halde yol kenarına kadar giden Yunus K.'yı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yunus K. tedavi altına alındı. Yunus K.'nın verdiği ifadeye göre şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliler Reyhan T., babası Yusuf T., amcaları Uğur T., Recep T. (49), annesi Kibar T., Hamdi B., Cemal B. ve Celal B. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramada tabanca ele geçirdi. Şüpheliler, bu sabaha karşı Kütahya'ya getirilirken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA