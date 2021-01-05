Aile fertlerinin sopalı-coplu kavgasında 5 kişi yaralandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde aile fertleri arasında çıkan sopalı, coplu kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüphelilere ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.

?Olay, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki Kamil Kara Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ç., iddiaya göre husumetli olduğu oğlu D.Ç. ve gelini S.Ç.'yi, sokak ortasında sopa ile saldırıp başlarından yaraladı. S.Ç.'nin diğer oğlu A.Ç. ve kızı F.Ç.'nin de katıldığı kavga, kısa sürede büyüdü. Cop ve sopaların kullanıldığı kavgada S.Ç. ile oğulları D.Ç., A.Ç., kızı F.Ç. ve gelini S.Ç., başlarından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen yaralılar, yapılan müdahalelerinin ardından gözaltına alındı. Şüphelilere ayrıca sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.

Kavga anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN