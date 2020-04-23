Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından şehit ve gazi çocuklarına hediye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, şehit ve gazi çocuklarının bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, şehit ve gazi çocuklarının bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ekip, 2016'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Gazi Mücahit Çakır ve kızı Şüheda'yı ziyaret ederek hediye verdi.

Ekip daha sonra 2005'te Tunceli'de teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada şehit düşen Piyade Jandarma Komando Uzman Çavuş Halil Öneri'nin kızı Huriye Beyza ve eşinin evine ziyaret gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da şehit olan Polis Memuru Sıdkı Kara'nın kızı Zeynep, Şehit İnfaz Koruma Memuru Alican Akakça'nın kızı İldeniz de ziyaret edilen şehit çocukları arasında yer aldı.

Ekipler, Uzman Jandarma Çavuş Osman Öz'ün kızı Elif İkra ve oğlu Ahmet, Şehit Ragıp As'ın kızı Şevval İrem, Jandarma Uzman Çavuş Ramazan US'un kızı İrem, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur'un kızı Ceylin ile ailelerini de ziyaret ederek Bakanlıkça gönderilen hediyeleri onlara takdim etti.

Kaynak: AA