Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Atakan için rehberlik desteği, sosyal medya uyarısı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Atakan için rehberlik desteği, sosyal medya uyarısı

21.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:07
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Atakan için rehberlik desteği, sosyal medya uyarısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, okuduğu felsefe kitapları üzerine yaptığı yorumlarla sosyal medyanın gündemi haline gelerek dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki 'a pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti verilmeye başlandığını bildirdi.


Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, her çocuğun pedagojik gelişim hızı ve düzeyinin farklı olduğu, çocukların üstün yarar ve haklarının gözetilmesi gerektiği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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