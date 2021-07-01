Aıesec gönüllüleri Tepebaşı'nda
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Aıesec gönüllüleri Tepebaşı'nda

Aıesec gönüllüleri Tepebaşı'nda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tepebaşı Belediyesi, uluslararası gönüllülük organizasyonu AIESEC ile iş birliği kapsamında 3 ülkeden 7 öğrenciyi Doğal Yaşam Merkezi'nde ağırladı.

Tepebaşı Belediyesi, uluslararası gönüllülük organizasyonu AIESEC ile iş birliği kapsamında 3 ülkeden 7 öğrenciyi Doğal Yaşam Merkezi'nde ağırladı. Gönüllü öğrenciler, 6 hafta boyunca "Hayvanları Koruyun" adlı proje kapsamında Eskişehir'de bulunacak.

Tepebaşı Belediyesi, uluslararası iş birlikleri kapsamında çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak 1948 yılında kurulan ve 128 ülkede faaliyet gösteren uluslararası gönüllülük organizasyonu AIESEC ile yapılan iş birliği kapsamında, "Hayvanları Koruyun" adlı proje hayata geçirildi. Proje kapsamında aralarında Tunus, Pakistan ve Kolombiya'dan öğrencilerin yer aldığı 7 katılımcı, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. 6 hafta sürecek gönüllük programı kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrencilerle sosyal sorumluluk etkinlikleri düzenlenecek. Katılımcılar ziyaretinde, Doğal Yaşam Merkezi'ni gezerek merkez yetkililerinden faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Konuk öğrenciler ayrıca hayvanlara mama verdi, köpekleri gezdirdi ve ata bindi. Proje kapsamında dünyada kültürlerarası etkileşimin oluşturabilmesi ve hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturabilmesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Aıesec gönüllüleri Tepebaşı'nda
Aıesec gönüllüleri Tepebaşı'nda
Aıesec gönüllüleri Tepebaşı'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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