AİÇÜ'de Engelli Yüzme Yarışması Düzenlendi

16.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:45

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları 2019- 2020 Bedensel Engelliler ve Özel Sporcu (mental, otizm) Yüzme Müsabakaları, AİÇÜ Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.

Müsabakalara, Ağrı Valiliği ve AİÇÜ tarafından hayata geçirilen "Ağrı'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında eğitmenler tarafından eğitim verilen toplam 13 öğrenci katıldı.

Ağrı'da ilk kez gerçekleştirilen yarışmalarda Bedensel Engelliler kategorisinde Süleyman Emin ERİM, 100 ve 50 metre serbest stil ile 50 metre Sırt stilinde birinci olurken, 100 metre kurbağalamada Yusuf İNCEKAYA, ipi önde göğüsledi.

Özel sporcular Mental kategorisinde 100 ve 50 metre sırtüstü ile 50 metre serbestte Furkan KAYA, Otizm kategorisinde ise 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü ve 50 metre kurbağalamada Sait ÇETİN, birinci oldu.

Kaynak: Bültenler