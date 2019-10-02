Ahu Tuğba'dan eski eşi hakkında ilginç itiraf: Kafamı duvara vuruyordum

Ahu Tuğba'dan eski eşi hakkında ilginç itiraf: Kafamı duvara vuruyordum

Yeşilçam'a damga vuran güzel oyuncu Ahu Tuğba canlı yayındaki itiraflarıyla çok konuşuldu. Tuğba, eski kocasıyla ilgili bir anısını anlatarak, "Yolda eski eşimi gördüm, kafamı duvarlara vurdum ben bununla nasıl evlendik diye" ifadelerini kullandı.

02.10.2019 19:20
Ahu Tuğba'dan eski eşi hakkında ilginç itiraf: Kafamı duvara vuruyordum

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından 64 yaşındaki Ahu Tuğba, 2. sayfa programına konuk oldu. Tuğba'nın eski eşiyle ilgili anısı ise çok konuşuldu.

"PINAR GENÇ KIZ GİBİ"

Oyuncu çift Pınar Altuğ (45) ile Yağmur Atacan (36) arasındaki yaş farkı ile ilgili yapılan eleştirilere Ahu Tuğba, "Pınar'ın o kadar büyük bir yaşı yok ki, genç kız gibi maşallah." ifadelerini kullandı.

"KAFAMI DUVARA VURUYORDUM"

Tuğba konu üzerine eski eşiyle ilgili bir anısını anlatarak, "Fiziksel olarak 40-45'inden sonra kadınlardan daha çok bozulan erkekleri de gördüm. Mesela yolda ilk eşimi gördüm, tanıyamadım. Kafamı duvara vuruyordum, 'Ben bununla mı evlendim, aşık oldum' diye. İki gün kendime gelemedim. Küçücük bir çocuktum, elini tuttum, aşık oldum. O zaman da pek hoş değildi. Sonra büyüdük, çocuğumuz dünyaya geldi. 'Bu o değil canım' diyorum." ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (13)

  • TÜRKMEN BEYİ.:
    Haluk senin gibileri rahmetide bilmez Allahîn nurunuda bilmez o yüzden sus konuşma konuştukça günaha giriyorsun bak geçmişinde böyle çirkef bir hayat yaşayan ve milyonlarında kıyamet gününde o haline şahitlik edecekleri iki insan vardı biri necla nazır diğeri cem karaca ama her ikisinin hayatıda tamamen değişti insanlar bunada şahit cem karaca Allah rahmet eylesin Necla hanıma Allah uzun ömür versin ikisininde hali ortada ama senin gibiler bunu anlayamaz bilgin olmayan konularda konuşma.
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  • AHMET:
    Halükmusun ne karın ağrısısın bitmediniz gitti dinden imandan haberiniz yoktur kadın yıllarca sahnelerde Allahîn men ettiği bir hayatı yaşamış halende konuşmaları hal ve haraketleriyle buna devam ediyor kalkmışın ordan''''Nasıl böyle bir hüküm veriyorsunuz''''Diyebiliyorsun bu ancak senin ne kadar bilgisiz ve toy olduğunu gösterir yada benim kalbim temiz diyerek gezenlerdensin veya iyi olsun yeterli ne dini ne imanı diyerek dinsizi bile ölünce cennete gönderenlerdensin rahmet dileyip ışıklar içi
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  • TÜRK OGLU TÜRK:
    bunlari birak ahiretine hazirlik yapsan bence daha iyi edersin bu dünya sanada kalmiyacak suratinda ölümün yaklatigini aynada görmüyormusun zavali kadin allah dogru yolu bunlara nasib etsin
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  • FETDAH:
    ahu kendine ne sanıyorsun bir kilo boya bile buruşukları dolduramamış sende ihtiyarsın artık hatdine bil
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  • AHMET:
    şunun suratına bak hiç Allah''ın rahmeti merhameti varmı ? Görünen tek şey yılların günah dolu hayatından izler.
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