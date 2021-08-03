Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP Mezunları Diplomalarını Aldı

Üniversitemiz Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencimiz Fatih Turan, Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan Selim Taner, Soner Nalbant, Murat Uzun, Yerel Yönetimler Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan...