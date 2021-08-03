Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP Mezunları Diplomalarını Aldı
Üniversitemiz Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencimiz Fatih Turan, Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan Selim Taner, Soner Nalbant, Murat Uzun, Yerel Yönetimler Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan...
Üniversitemiz Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencimiz Fatih Turan, Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan Selim Taner, Soner Nalbant, Murat Uzun, Yerel Yönetimler Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olan Mahmut Arığtekin'e diplomaları Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek adına TÜRTEP Başkanımız Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül ve TÜRTEP Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kale tarafından verildi.
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Kaynak: Habermetre