Ahmet Şimşirgil kimdir? Ahmet Şimşirgil kaç yaşında, nereli? Ahmet Şimşirgil hayatı ve biyografisi!

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AHMET ŞİMŞİRGİL KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Mayıs 1959

Kaç yaşında: 62 yaşında

Nereli: Sinop

1959 senesinde Sinop Boyabat'ta doğdu ve ilk, orta ve lise eğitimini tamamladı. 1978 senesinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kabul edildi ve 1982 senesinde mezun oldu. 1983 senesinde aynı üniversitenin Yeniçağ Bölümü'nde araştırmacı olarak vazifeye başladı ve 1985 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 1989 senesinde İstanbul Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne geçti.

1990 senesinde "Osmanlı Taşra Teşkilatı'nda Tokat (1455-1574)" isimli eseri ve 1997 senesinde "Uyvar'ın Osmanlılar Tarafından Fethi ve İdaresi" isimli tezini yazarak Doktora ve Doçentlik unvanını aldı. 2003 senesinde Prof. Dr. Şimşirgil, Türkiye günlük gazetesi için itibarlı bir yazar ve düzenli olarak katkıda bulunan bir müellif olmasının yanı sıra, Milli ve Milletlerarası düzeyde makaleler neşretti ve "Tarih ve Medeniyet", "Başka Şeyleri", "Tarih Lalegül TV ve TGRT Radyo'da ve İnsan ", TRT1 TV'de "Tarih Sahnesi" programlarını yaptı.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, halen İstanbul Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Osmanlı Tarihi profesörüdür. Evli ve üç çocuğu vardır.

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