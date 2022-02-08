Ahmet Olgun Sünear kimdir? Ahmet Olgun Sünear nereli ve kaç yaşında?

Destan'Yaman' Ahmet Olgun Sünear kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ahmet Olgun Sünear, 1982 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Kampüste Çıplak Ayaklar isimli film ile geçen Ahmet Olgun Sünear ile ilgili merak edilenler haberimizde... Ahmet Olgun Sünear nereli ve kaç yaşında?

DESTAN YAMAN KİM?

Varı yoğu Sırma olan, Dağ'ın yiğit ve cesur savaşçısı, Akkız'ın can yoldaşı.

AHMET OLGUN SÜNEAR KİMDİR?

24 Aralık 1982 İstanbul doğumlu olan oyuncu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun. Kısa süren modellik deneyiminden sonra oyunculuğa yönelen Sünear çeşitli televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde yer aldı.

Kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında Kampüste Çıplak Ayaklar isimli sinema filminde canlandırdığı Arda karakteri ile geçti. "Son", "Boynu Bükükler", "Maral", "Mayıs Kraliçesi", "Kanıt: Ateş Üstünde", "Seven Ne Yapmaz" gibi yapımlarda rol alan Ahmet Olgun Sünear, şimdilerde Star televizyonunda yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Bulut karakterine hayat vermektedir. Ahmet Olgun Sünear, 1.89 metre boyunda, 85 kilo ve Oğlak burcudur.

Ahmet Olgun Sünear'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Erkenci Kuş (Bulut) (TV Dizisi)

2019 – Aslı Gibidir (Sinema Filmi)

2018 – Can Feda (Sinema Filmi)

2017 – Seven Ne Yapmaz (Serdar) (TV Dizisi)

2016 – Kanıt: Ateş Üstünde (Rüzgar) (TV Dizisi)

2015 – Mayıs Kraliçesi (Oğuz)(TV Dizisi)

2014 – Çilek (Ozan) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Maral (Benan) (TV Dizisi)

2014 – Boynu Bükükler (Selim) (TV Dizisi)

2012 – Son (TV Dizisi)

2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar (Arda) (Sinema Filmi)

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