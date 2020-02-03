Ahmet Mekin kimdir? Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli kimdir?

03.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:06

Bir dönem Türkan Şoray ve Kadir İnanır ile Selvi Boylum Al Yazmalım filminde yer adlı ve uzun yıllar adından söz ettirdi. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce güreş, kayak ve futbol sporlarıyla ilgilense de sakatlıkları spor kariyerine engel oldu. Ahmet Mekin eşi Şükran Kurteli kimdir? Ahmet Mekin filmleri, dizleri...

AHMET MEKİN KİMDİR?

Ahmet Mekin, 6 Ağustos 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Karslı olan Ahmet Mekin'in esas adı Ahmet Kurtdereli'dir. Uzun boylu olması nedeniyle arkadaşlarının "Filiz Ahmet" dediklerini belirten oyuncu, iş hayatına manifaturacılıkla başladı.

GÜREŞ SPORU YAPTI

Mekin, bir ara güreş sporuna da başladı ancak tam usta olduğu sırada kaburga kemiklerini kırıp, bıraktı. Sonra kayakla ilgilenmeye başladı, beli incinince, onu da bıraktı. Bakırköyspor'da oynarken büyük bir futbol takımına transfer olacağı sırada ayağından sakatlandı. Ve böylece spor yaşantısı bitti. Bir süre Bakırköy Halkevi'nde amatör tiyatro oyunculuğu yaparak "İttihat ve Terakki" oyununda oynadı. Sonunda, yine başka bir Bakırköylü olan Kenan Pars'ın aracılığıyla, 1957 yılında "Mahşere Kadar" adlı filmiyle sinemaya adım attı.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM İLE EFSANELEŞTİ

Ahmet Mekin, Selvi Boylum, Al Yazmalım filmiyle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında girdi. "Mahşere Kadar", "Kavanozdaki Adam", "Bir Yudum Su", "Bugünün Saraylısı", "Vurun Kahpeye", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Ezo Gelin", "Çiçek Abbas" gibi önemli filmlerin unutulmaz oyuncularından. 1978'den sonra ''Denizin Kanı'', ''Bağrıyanık Ömer' 'filminde oynadı. Sinemaya adım attığı 1956 yılından bu yana yaklaşık 200 filmde oynayan Ahmet Mekin, 1975 yılına kadar "jön" oynayıp, karakter oyunculuğuna kendi isteğiyle geçti.

GÖRÜNMEYEN FİLMİ İLE ÖDÜL ALDI

Kendisi gibi oyuncu olan Şükran Sabuncu'yla evli olan Ahmet Mekin, 1998 yılından bu yana Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar beldesinde sakin ve mütevazı bir yaşam sürüyor. Zeynep ve Kezban adında iki kızı bulunan usta oyuncu, 1961'de İzmir Fuar Festivali'nde 'En Başarılı Erkek Oyuncu' ödülünü aldı. 2011 yılında oynadığı "Görünmeyen" adlı film ile 30.İstanbul Film Festivalinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.