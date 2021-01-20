Ahmet Fatsa kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Ahmet kimdir? Ahmet Fatsa instagram hesabı!

Doya Doya Moda Bahar Candan'ın Exxen'e geçtiği bugün uyumsuzluğun uyumu kombininde ona Ahmet Fatsa eşlik etti. Ahmet Fatsa internette ve sosyal medyada merak edildi. İşte, , Doya Doya Moda Bahar'ın partneri Ahmet kimdir? Ahmet Fatsa kimdir, kaç yaşında? Ahmet Fatsa instagram hesabı! sorularının cevapları!

AHMET FATSA KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Ahmet Fatsa gerçek hayatta da asistanlık yapmaktadır. Geçmişinde model ve mankenlik yapmıştır. Katalog mankeni olan Ahmet Fatsa'nın boyu 186'dır. Ahmet Fatsa Giresunludur. İstanbul'da doğmuştur. 28 yaşındadır, araba kiralama işleri ve bir iş adamının asistanlığını yapmaktadır.

DOYA DOYA MODA AHMET FATSA İNSTAGRAM HESABI!

Doya Doya Moda Ahmet sosyal medyada büyük ilgi çekti Doya Doya Moda Ahmet Fatsa instagram hesabı @ahmetfatsaofficial adresinde fotoğraflarını paylaşıyor!